        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim davamızın, mücadelemizin esası, milletimizin tamamına kalbini, gönlünü, zihnini açan bir anlayışla siyaset yapmaktır." dedi.

        Giriş: 25.04.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Büyükgümüş, partisinin Tekkeköy İlçe Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın hayırlı olmasını diledi.

        Açılışı yapılan ilçe binasının sadece fiziki bir mekan olmadığını belirten Büyükgümüş, "Bugün sadece bir ilçe binasının açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Tekkeköy'e umut olacak, insanların tüm dertlerine merhem olacak bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim davamızın, mücadelemizin esası, milletimizin tamamına kalbini, gönlünü, zihnini açan bir anlayışla siyaset yapmaktır. Milletimizin tamamını kuşatan bir siyaset anlayışımız var." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılacağına işaret eden Büyükgümüş, "İnşallah bu salonlardan aldığımız iradeyle 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Tekkeköy var, Samsun var. O yüzden yenilmez. O yüzden kimse Türkiye'yi Allah'ın izniyle teslim alamaz." diye konuştu.

        Büyükgümüş, Türkiye'nin mazlumlara umut olma sorumluluğu taşıdığını dile getirerek, Türkiye'nin, zalimlere karşı adaleti, hakkı, hukuku Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğini söyledi.

        AK Parti'nin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Büyükgümüş, "Bizim yolumuz, bizim istikametimiz açık ve net. Biz büyük ve güçlü Türkiye'den yana bir siyaseti Tekkeköy'de savunmak için bir araya geldik." dedi.

        TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da Tekkeköy'ün önemli bir sanayi merkezi olduğunu ifade ederek, "Organize sanayi bölgesi, diğer büyük sanayi yatırımları ve serbest bölge burada. Dolayısıyla Tekkeköy, gelişme ve büyümeye en açık ilçelerimizin başında geliyor." diye konuştu.

        Açılışa, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Samsun'da mahalle başkanlarıyl...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Samsun'da mahalle başkanlarıyl...
        AK Parti Vezirköprü Teşkilatının yeni hizmet binası açıldı
        AK Parti Vezirköprü Teşkilatının yeni hizmet binası açıldı
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Tepkilerimiz ifade özgürlüğü çerçevesinde
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Tepkilerimiz ifade özgürlüğü çerçevesinde
        Samsun'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar öldü
        Samsun'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar öldü
        Faili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığı
        Faili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığı
        Kalp krizi direksiyon başında yakaladı: Muhtar kazada hayatını kaybetti
        Kalp krizi direksiyon başında yakaladı: Muhtar kazada hayatını kaybetti