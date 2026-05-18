        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Karaaslan, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Samsun'un, tarih boyunca bayrağına, ezanına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan kahraman insanların yurdu olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umutların yeniden filizlendiği ilk adımın şehri Samsun, 19 Mayıs 1919'da başlayan kutlu yürüyüşle milletimizin kaderini değiştirmiştir. Bundan 107 yıl önce Samsun, cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu ruhun en önemli temsilcilerinden olan Mavnacılar Loncası, Anadolu'daki direniş hareketine lojistik destek sağlayarak Milli Mücadele'nin en önemli neferleri arasında yer almıştır. Gösterilen bu büyük kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla Samsun, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, 19 Mayıs ruhunun milleti istiklal ve istikbal mücadelesinde zafere taşıyan, her dönemde yolunu aydınlatan sarsılmaz bir ruh olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Aradan geçen yıllara rağmen bu ruh daima diri kalmış, bugün de milletimizin cesaretini büyütmeye, azmini perçinlemeye ve Türkiye'nin geleceğine yön vermeye devam etmektedir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte, savunmadan teknolojiye, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir Türkiye inşa edilmektedir. Tarihe yön veren şehrimiz Samsun da sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, şehircilikte, altyapıda, ulaştırmada, sanayide gerçekleştirilen yatırımlarla her geçen gün daha da gelişmekte, Karadeniz’in yükselen yıldızı olmayı sürdürmektedir."

        Türkiye’nin gücü ve yarınlara uzanan en büyük umudunun nüfusu olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin gençliği, düşünen, üreten, araştıran, teknolojiyi takip eden ve yön veren, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güven sahibi bir gençliktir. Her alanda elde ettiği başarılarla ülkemizin geleceğini şekillendiren gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katmaya devam etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi ileriye taşıyacak olan da gençlerimizin azmi, dinamizmi, çalışkanlığı ve emekleridir. Milli Mücadele yolunda ilk adımı Samsun'dan atarak milletimize bağımsızlık yolunu açan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Küresel iklim değişikliği fındıkta sulamayı zorunlu hale getirdi
        İşyerinde ölü bulundu
        Samsun'un kamusal mekanları "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" ile yen...
        Terme Belediye Başkanı Kul, Azerbaycan'daki 13. Dünya Kentsel Forumu'na kat...
        Havza'daki selde belediye anonsuna uymadı 100 metre sürüklendi
        Başkan Kul: "Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insa...
