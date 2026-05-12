Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Alaçam Kızlan Yaylası'nda yetişen kurbanlıkların sevkiyatı başladı

        Alaçam Kızlan Yaylası'nda yetişen kurbanlıkların sevkiyatı başladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların sevkiyatı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam Kızlan Yaylası'nda yetişen kurbanlıkların sevkiyatı başladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların sevkiyatı başladı.


        Özellikle 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıklar, kalite ve sağlık açısından talep görüyor.


        İlçede düzenlenen programda konuşan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, yaklaşık 1108 büyükbaş ve 730 küçükbaş hayvanın sevkiyatının gerçekleştirildiğini belirterek, üreticilerin yıl boyunca büyük özveriyle çalıştığını söyledi.


        Özdemir, "Bugün ilçemizde çiftçilerimizin ürettiği, bir yıl boyunca özenle yetiştirdiği kurbanlıklarımızın İstanbul ili Avrupa yakasına sevkiyatını yapmak üzere bir araya geldik. Üreticilerimiz ailelerinden fedakarlık ederek bu hayvanları büyük emekle yetiştirdi. Trakya bölgesinde yaşayan Samsunlu ve Alaçamlı hemşehrilerimizden beklentimiz, kendi üreticilerine sahip çıkmalarıdır." dedi.


        Kızlan Yaylası'nda besicilik yapan Galip Toklu ise kurbanlıkların doğal şartlarda yetiştirildiğini vurgulayarak, "Bir yıldır bu hayvanlarla uğraşıyoruz. 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda, temiz havada, doğal yemlerle ve yoncayla besledik. Yayla hayvanı olduğu için hayvanlarımız sağlıklı, temiz ve kaliteli. Allah izin verirse Sultangazi Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla gider, hayırlısıyla döneriz. Biz emeğimizden memnunuz, müşterilerimizin de memnun kalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi düzenlendi
        Vezirköprü'de "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi düzenlendi
        Öğretmenlere dijital dönüşüm eğitimi
        Öğretmenlere dijital dönüşüm eğitimi
        Samsun'da rüşvet operasyonu: 4'ü doktor 18 gözaltı
        Samsun'da rüşvet operasyonu: 4'ü doktor 18 gözaltı
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun sisle kaplandı
        Samsun sisle kaplandı
        Samsunlu sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikincisi oldu
        Samsunlu sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikincisi oldu