Alaçam'da anaokulu "Anneler Günü ve Mezuniyet Töreni" programı düzenledi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Selçuk Demir Anaokulu tarafından Anneler Günü ve Mezuniyet Töreni programı düzenlendi.





Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programda minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden alkış aldı.





Öğrenciler tarafından Anneler Günü dolayısıyla şiirler okunurken, çeşitli dans ve müzik gösterileri de sahnelendi.



Mezuniyet töreninde ise anaokulu eğitimini tamamlayan öğrenciler kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.





Okul müdürü Emine Sivri Er, çocukların yıl boyunca gösterdiği gelişimden gurur duyduklarını belirterek, programa katkı sağlayan öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.







