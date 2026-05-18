Alaçam'da Gençlik Haftası kapsamında Kaymakam Kayabaşı'na ziyaret

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı makamında ziyaret edildi.



Ziyarette Gençlik Haftası dolayısıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilirken, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktif rol almalarının önemine vurgu yapıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlik çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.



Kaymakam Fatih Kayabaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençleri her alanda desteklemeye devam edeceğini belirtti. Gençlik Haftası'nın gençlerin birlik, beraberlik ve milli değerler etrafında kenetlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Kayabaşı, Alaçam Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlere çalışmalarında başarılar diledi.



Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Fatih Kayabaşı'na teşekkür ederek Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

