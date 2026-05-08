Alaçam'da "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca Karahüseyinli Ortaokulunda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından trafik temalı tiyatro gösterileri sahnelendi.
Öğrenciler için oluşturulan trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitimler verilerek, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlik sonunda öğrencilere oyuncaklar, koruyucu kasklar ve çeşitli hediyeler verildi.
Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.
