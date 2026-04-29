Alaçam'da MHP İlçe Teşkilatına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi kapsamında, MHP Alaçam İlçe Başkanlığında bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.



MHP Alaçam İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen eğitim, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından verildi.



Programa, MHP Alaçam İlçe Teşkilatı'nın yanı sıra Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Beyza Alver de katıldı.



Eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin önemi, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması konuları ele alındı.



MHP Alaçam İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, programın ardından yaptığı açıklamada eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirtti.



Gültepe, "Aldığımız en faydalı eğitimlerden biriydi. Teşkilatımız için bağımlılıkla mücadelede yol gösterici oldu. Yeşilay Şube Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

