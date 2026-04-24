Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Samsun'da 3 noktaya konuldu

Samsun'da 3 bölgeye Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.



Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ile ilk yardım eğitmenleri, İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na konulan şok cihazını tanıttı.



Ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak OED cihazı, acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede hayat kurtarıyor.



Uras, gazetecilere, ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle üretilen cihazın büyük gurur yaşattığını söyledi.



Kentte üç farklı lokasyona cihazı yerleştirdiklerini anlatan Uras, "Cumhuriyet Meydanı'nda, Çobanlı İskelesi'nde ve Batı Park'ta vatandaşın yoğun olduğu bölgelere cihazları yerleştirdik. Samsun sağlığı adına yapılan önemli bir yatırım. Cihazlar ASELSAN tarafından ilimize hibe edildi. Bunun tamamen ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle üretilmiş olması gurur verici." dedi.



- Cihaz, bulunduğu yerden alındığında sesli ve görsel komutlarla yönlendirme yapıyor



Ani kalp durmasında şokun önemine işaret eden Uras, şöyle devam etti:



"Şok uygulamasında geçen her dakika, yaşam süresinde yüzde 7 ila 10 arasında düşüşe neden olmaktadır. Yapılan doğru kalp masajı ve uygun zamanda şok verilmesi yaşam oranında yüzde 50 artış ve aynı zamanda hastanede kalış süresinde azalmayı sağlamaktadır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle otomatik şok cihazları, ülkede farklı lokasyonlara yerleştirilmeye başlandı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2028'e kadar farklı lokasyonlarda otomatik şok cihazlarının bulunması sağlanacak. İlk etapta havaalanları, tren istasyonları, AVM'ler gibi lokasyonlar, 500'ün üzerinde aynı anda işçi çalıştıran kurumlar ve en son benzin istasyonlarında olması planlanıyor."



Cihazın sağlık konusunda bilgisi olmayan kişilerce kullanabilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Uras, solunumu olmayan hastayla karşılaşıldığı zaman bulunduğu yerden alındığında sesli ve görsel komutlarla cihazın yönlendirme yaptığını dile getirdi.



Kullanım esnasında cihazın hastaya zarar vermediğinin altını çizen Uras, "Çünkü cihaz tamamen kalp ritmini kendisi analiz ediyor ve şok uygulaması gerekip gerekmediğine karar veriyor. Şok uygulaması gerekiyorsa cihaz hastaya şok uygulayacaktır. 'Hastanın yanından çekilin' uyarısını veriyor ve şok uygulamasında bulunuyor." ifadesini kullandı.



Uras, cihazın bulunduğu yerden alınması durumunda konum bilgisinin anlık olarak takip edilebildiğini sözlerine ekledi.



