        Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Samsun'da 3 noktaya konuldu

        Samsun'da 3 bölgeye Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.

        Giriş: 24.04.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ile ilk yardım eğitmenleri, İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na konulan şok cihazını tanıttı.

        Ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak OED cihazı, acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede hayat kurtarıyor.

        Uras, gazetecilere, ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle üretilen cihazın büyük gurur yaşattığını söyledi.

        Kentte üç farklı lokasyona cihazı yerleştirdiklerini anlatan Uras, "Cumhuriyet Meydanı'nda, Çobanlı İskelesi'nde ve Batı Park'ta vatandaşın yoğun olduğu bölgelere cihazları yerleştirdik. Samsun sağlığı adına yapılan önemli bir yatırım. Cihazlar ASELSAN tarafından ilimize hibe edildi. Bunun tamamen ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle üretilmiş olması gurur verici." dedi.

        - Cihaz, bulunduğu yerden alındığında sesli ve görsel komutlarla yönlendirme yapıyor

        Ani kalp durmasında şokun önemine işaret eden Uras, şöyle devam etti:

        "Şok uygulamasında geçen her dakika, yaşam süresinde yüzde 7 ila 10 arasında düşüşe neden olmaktadır. Yapılan doğru kalp masajı ve uygun zamanda şok verilmesi yaşam oranında yüzde 50 artış ve aynı zamanda hastanede kalış süresinde azalmayı sağlamaktadır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle otomatik şok cihazları, ülkede farklı lokasyonlara yerleştirilmeye başlandı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2028'e kadar farklı lokasyonlarda otomatik şok cihazlarının bulunması sağlanacak. İlk etapta havaalanları, tren istasyonları, AVM'ler gibi lokasyonlar, 500'ün üzerinde aynı anda işçi çalıştıran kurumlar ve en son benzin istasyonlarında olması planlanıyor."

        Cihazın sağlık konusunda bilgisi olmayan kişilerce kullanabilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Uras, solunumu olmayan hastayla karşılaşıldığı zaman bulunduğu yerden alındığında sesli ve görsel komutlarla cihazın yönlendirme yaptığını dile getirdi.

        Kullanım esnasında cihazın hastaya zarar vermediğinin altını çizen Uras, "Çünkü cihaz tamamen kalp ritmini kendisi analiz ediyor ve şok uygulaması gerekip gerekmediğine karar veriyor. Şok uygulaması gerekiyorsa cihaz hastaya şok uygulayacaktır. 'Hastanın yanından çekilin' uyarısını veriyor ve şok uygulamasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Uras, cihazın bulunduğu yerden alınması durumunda konum bilgisinin anlık olarak takip edilebildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor

        Benzer Haberler

        Karadeniz müzik ve dans kültürü akademik çalışmayla sahneye taşınıyor
        Karadeniz müzik ve dans kültürü akademik çalışmayla sahneye taşınıyor
        Samsun'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Türkiye'de e-ticarette işlem sayısı son 5 yılda 1 milyardan 7 milyara çıktı
        Türkiye'de e-ticarette işlem sayısı son 5 yılda 1 milyardan 7 milyara çıktı
        Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
        Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Savcının objektifinden yaban hayatı Savcının çektiği hayvanlar alemi videol...
        Savcının objektifinden yaban hayatı Savcının çektiği hayvanlar alemi videol...