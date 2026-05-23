Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da, özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
