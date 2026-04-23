Asarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Samsun'un Asarcık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Asarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi. Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları performanslarla izleyicilerden beğeni topladı. Törene Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, öğretmenler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.