        Asarcık'ta "Eğitim Günleri Projesi" tamamlandı

        Asarcık'ta "Eğitim Günleri Projesi" tamamlandı

        Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Asarcık Eğitim Günleri Projesi", bir hafta süren etkinliklerin ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:03 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil başkanlığında hayata geçirilen proje kapsamında, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar Asarcık Gençlik Merkezi'nde sergilendi.

        Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, kendilerini ifade edebilmeleri ve öz güven kazanmalarının amaçlandığı projede, 16 farklı başlıkta etkinlik düzenlendi.

        Yaklaşık 5 aylık hazırlık sürecinin ardından öğrenciler, hazırladıkları performansları ilçe halkı, idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle buluşturdu.

        Proje kapsamında Asarcık Anaokulu tarafından düzenlenen veli-çocuk resim sergisi de ilgi gördü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, programın kapanışında yaptığı değerlendirmede, proje kapsamında her kademede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

        Özdil, "Müdürlüğümüzün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı bu proje akademik başarıların artırılması, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri, öz güven kazanmaları ve ders kazanımlarını eğitim programlarına uygun şekilde tamamlamaları amacıyla hayata geçirilmiştir. Projemiz, okullarımızın hazırladığı özgün çalışmalarla dolu dolu geçti. Bu süreçte emeği geçen tüm idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Programda, "Veli-Çocuk Resim Sergisi", "Şehrimiz Samsun", "Okuma Bahçesi: Yazarım, Söylerim, Sahneye Çıkarım", "20 Yazar 20 Eser", "Algı Yönetimi - Bilgi Kirliliği" ve "Dünden Bugüne Değişen Değerler" başlıklı çalışmalar sunuldu.

        Etkinliklere Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

