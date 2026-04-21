Asarcık'ta öğrencilere yönelik sinema günleri düzenlendi
Samsun'un Asarcık ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sinema günleri etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendileri için özel olarak hazırlanan film gösteriminde bir araya geldi.
Sinema salonunda öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal etkinlikte buluşma imkanı buldu.
Yetkililer, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, benzer faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.
