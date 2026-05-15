        Samsun Haberleri "Astoria Grande" kruvaziyeri 1006 yolcusuyla Samsun'a geldi

        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1006 yolcusuyla Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Soçi'den yola çıkan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 1006 yolcu ve 458 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer, liman görevlilerince karşılandı.

        Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

        Astoria Grande'nin gece saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

