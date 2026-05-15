"Astoria Grande" kruvaziyeri 1006 yolcusuyla Samsun'a geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.





Soçi'den yola çıkan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 1006 yolcu ve 458 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer, liman görevlilerince karşılandı.



Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.



Astoria Grande'nin gece saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.

