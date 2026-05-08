Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri "Astoria Grande" kruvaziyeri 808 yolcusuyla Samsun'a geldi

        "Astoria Grande" kruvaziyeri 808 yolcusuyla Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 808 yolcusuyla Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.

        Soçi'den yola çıkan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 808 yolcu ile 455 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer, liman görevlilerince karşılandı.

        Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

        Astoria Grande'nin gece saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de Engelliler Haftası Programı Düzenlendi
        Vezirköprü'de Engelliler Haftası Programı Düzenlendi
        Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 cankurtaran alacak
        Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 cankurtaran alacak
        Fatsa'da oto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden oldu
        Fatsa'da oto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden oldu
        Vezirköprü'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Vezirköprü'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Vezirköprü'de üreticilere destekleme programları hakkında bilgi verildi
        Vezirköprü'de üreticilere destekleme programları hakkında bilgi verildi
        Hakkari'deki psikoloğa yönelik bıçaklı saldırıya kınama
        Hakkari'deki psikoloğa yönelik bıçaklı saldırıya kınama