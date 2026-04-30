"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun'a geldi.
Soçi'den yola çıkan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 856 yolcu ile 444 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer, liman görevlilerince karşılandı.
Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.
Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.
