        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya gittiği yolu gençler, Türk bayrağıyla yürüyecek

        Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 16. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Farklı şehirlerden Samsun'a gelenler, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde bir araya geldi.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Erdem Okandan, burada düzenlenen törende, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere teslim etti.

        Daha sonra yürüyüşçüler, aldıkları Türk bayrağını 25 Mayıs'ta Havza'ya ulaştırmak için yola çıktı.

        Okandan, burada yaptığı konuşmada, Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü'nün 16'ncısını düzenlediklerini söyledi.

        Yürüyüşe 7'den 70'e her yaştan sporcumuzun katıldığını belirten Okandan, "Yürüyüş Tütün İskelesi'nden başlayıp Havza'da sonlanacak. Bu yürüyüşe destek veren tüm kamu kurumlarına ve sporcularımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

        Yürüyüş, 25 Mayıs'ta Havza Atatürk Evi'nde son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

