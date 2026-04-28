Bafra Belediye Başkanı Kılıç, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu

Samsun'un Bafra ilçesindeki, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleriyle hizmet veren Millet Bahçesi, ilçe sakinlerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alanı ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, piknik ve spor yapan, dinlenen vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.



Kılıç, millet bahçelerinin şehrin sosyal yaşamına katkı sağladığını belirtti.



Vatandaşların alana gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Kılıç, "Millet bahçeleri sadece yeşil alanlar değil, şehrimizin nefes aldığı kıymetli yaşam alanlarıdır. Doğayla iç içe, sporun ve sosyal yaşamın merkezde olduğu bu tür alanlarla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi, çalışmalarımızın yerinde olduğunu gösteriyor. Bu alanları daha da geliştirmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







