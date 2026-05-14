        Samsun Haberleri Bafra Belediyesinden selden etkilenen Havza'ya destek

        Bafra Belediyesi, selden etkilenen Havza ilçesinde yaraların sarılması için temizlik ve çevre düzenleme ekipleriyle destek çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Havza'da meydana gelen selin ardından harekete geçen Bafra Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki hayatı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri, yıkama araçları ve personeliyle sokak temizliği ile çevre düzenleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, komşu ilçenin zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, "Havza'da meydana gelen sel felaketinin ardından yaraları birlikte sarmak için tüm imkanlarımızla sahadayız. Karadeniz insanı zor günlerde birbirine destek olmayı bilir." ifadelerini kullandı.

        Ekiplerin ihtiyaç duyulan her noktada yardıma devam edeceğini vurgulayan Kılıç, afetten etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

