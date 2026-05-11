Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı

        Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2025 yılı temmuz ayında ekimine başlanan karnabaharın hasadında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2025 yılı temmuz ayında ekimine başlanan karnabaharın hasadında sona gelindi.

        Kızılırmak Nehri'nin beslediği Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karnabahar yetiştirildi.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı karnabahar hasadında sona yaklaşıldığını söyledi.

        Geçen yıl temmuz ayında ekimi yapılan erkenci çeşitlerin hasadının eylül ve ekim aylarında gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ekim ayında ekilen geççi (kışlık) çeşitlerde ise mayıs ayı itibarıyla hasatta sona doğru geliniyor." dedi.

        Aşçı, dönüm başına 3,5 ila 4 ton verim alındığını, toplam rekoltenin ise yaklaşık 80 bin tona ulaştığını kaydetti.

        Kışlık hasadın tamamlandığını, yazlık ürün hazırlıklarının başladığını dile getiren Aşçı, "Kavun ve karpuz fideleri örtü altına dikildi. Mayıs ayının ortalarından sonra ise açık alana dikilecek sebze çeşitlerimiz var." diye konuştu.

        Karnabaharın geniş bir pazara sahip olduğunu anlatan Aşçı, ürünlerin Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin tamamına sevkiyat yapılırken Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

        Bafra'nın Koşuköyü Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ramazan Güvercin de kışlık hasadın sürdüğünü dile getirdi.

        Güvercin, hasadın mayıs sonu veya en geç haziran başında tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

        Karnabaharın kilogramının tarlada 15 liradan satıldığını kaydeden Güvercin, ürünlerin İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini, ayrıca Mersin'den de yoğun talep olduğunu belirtti.

        Ramazan Güvercin, 45 dönüm alanda karnabahar üretimi yaptıklarını vurgulayarak, yaz sezonunda karpuz, kavun ve kapya biber dikimine başlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da ilk 4 ayda yarım milyondan fazla kişi havayolunu tercih etti
        Samsun'da ilk 4 ayda yarım milyondan fazla kişi havayolunu tercih etti
        Samsun'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Samsun'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, öldü
        Minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, öldü
        Çarşambalılar Derneği'nden Türk sanat müziği konseri
        Çarşambalılar Derneği'nden Türk sanat müziği konseri
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        İşe başlayacağı ilk gün kazada hayatını kaybetti 50 yaşındaki kadın, fabrik...
        İşe başlayacağı ilk gün kazada hayatını kaybetti 50 yaşındaki kadın, fabrik...