        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi

        

        Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin verimli sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        

        

        Beyaz lahana hasadı için tarlalara giren üreticiler son mahsulleri topluyor.

        Kışlık sebze hasadının ardından ovada yazlık çeşitlerin ekimine başlanacak.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada lahana ekiminin 2025 yılının temmuz ayında başladığını söyledi.

        Beyaz lahanaların erkenci çeşitlerinin eylül ve ekim ayında çıkmaya başladığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda çıkan geççi lahanalar mayısın sonuna kadar hasat edilmeye devam ediyor." dedi.

        Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda 2025 yılında 25 bin dekar alana beyaz lahana ekimi yapıldığına işaret ederek, "Dönüm başına lahanadan 6 ile 7 ton arasında verim alınıyor. Bu verim sonucunda yaklaşık 175 bin ton rekolte beklentimiz oldu." diye konuştu.

        Aşçı, "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor. Bafra Ovası'ndan çıkan lahana Karadeniz sahili başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine sevk ediliyor. Rusya'ya ihracatımız var." ifadelerini kullandı.

        Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna geldiklerini vurgulayan Aşçı, yazlık çeşitler olarak örtü altı karpuz ve kavun çeşitlerinin ekiminin yanında, biber ve çeltik gibi ürünlerin ekileceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

