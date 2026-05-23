Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bafra Ovası'nda tütün dikimi başladı

        Bafra Ovası'nda tütün dikimi başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde toprakla buluşturulmaya başlanan tütün fidelerinin ilk hasadı haziran ayı sonunda yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda tütün dikimi başladı

        Samsun’un Bafra ilçesinde toprakla buluşturulmaya başlanan tütün fidelerinin ilk hasadı haziran ayı sonunda yapılacak.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra tütününün dünyaya adını duyurduğunu söyledi.

        Özellikle Ortadurak Mahallesi'ndeki 160 haneden 130'unun tek geçim kaynağının tütün olduğunu belirten Tosuner, mayıs ayı itibarıyla fidan dikim sürecinin başladığını dile getirdi.

        Geçen yıl sözleşme fiyatı kilogram başına 305 lira olan tütünün bu yıl 400 lira olarak belirlendiğini anlatan Tosuner, "Üreticimiz firmalarla sözleşmeli olarak bu üretimi yapıyor. Bir aile ortalama 5 ton tütün ürettiğinde, teslimat sonrası bunun karşılığını peşin alıyor. Bu durum çiftçimize büyük kolaylık sağlıyor. Zaten kırsal kesimde tütünden başka bir ürün yetiştirme şansınız oldukça düşük." dedi.

        Tosuner, ovadaki tütün üretim alanlarının genişlediğine işaret ederek "2025 yılında tahmini ekim alanı 25 ila 30 bin dekarın üzerindeydi. Bu yıl ise alan bazında yüzde 30'un üzerinde artış bekliyoruz. İlerleyen yıllarda bu oran daha da yukarı çıkacaktır. Zira Avrupa'nın tütüne ihtiyacı var ve bunu Türkiye üretiyor." diye konuştu.

        Hava şartlarının tütün kalitesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

        "Tütün aşırı yağışı sevmez, zorlu hava şartlarında gelişim gösteremez. Havalar sıcak giderse çok daha kaliteli ürün elde edilir. Yaklaşık bir hafta sonra çiftçilerimiz ilaçlama ve çapa işlemlerine başlayacak, haziran ayı sonuna doğru da yavaş yavaş kırıma geçilecek. Sezonun bereketli geçmesini diliyor, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        Ortadurak Mahallesi Muhtarı ve tütün üreticisi Ferhat Önder ise mart ayı başlarında fide yataklarını hazırlayarak işe başladıklarını, mayıs ayında da tarlada dikime geçtiklerini söyledi.

        Kırım işleminin ise haziran ortasında başlayıp ekim ayına kadar devam ettiğini anlatan Önder, "Tütün işi oldukça meşakkatli bir süreç ancak çiftçimiz bölgenin şartları gereği bu üretime yöneliyor. Kırsal bölgemizde sulama altyapısı olmadığı için başka ürün yetiştirme imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP'de iki kritik toplantı
        CHP'de iki kritik toplantı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören yollarda bakım ve onarım yapılı...
        Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören yollarda bakım ve onarım yapılı...
        Samsun'da yenilenen Ali Kale Turistik Tesisleri'nde engellilere özel düzenl...
        Samsun'da yenilenen Ali Kale Turistik Tesisleri'nde engellilere özel düzenl...
        Samsun'da gençlere teknoloji bağımlılığı semineri verildi
        Samsun'da gençlere teknoloji bağımlılığı semineri verildi
        SBB'den personele 150 milyon TL'lik bayram ikramiyesi
        SBB'den personele 150 milyon TL'lik bayram ikramiyesi
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Beyin cerrahı Durmuş, görev yaptığı hastanede son yolculuğuna uğurlandı
        Beyin cerrahı Durmuş, görev yaptığı hastanede son yolculuğuna uğurlandı