Bafra'da "19 Mayıs" bisiklet turu düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.



Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başladı.



Türk bayraklarıyla tura katılanlar Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Gençlik Caddesi, Hükümet Caddesi, Belediye Caddesi, Alaçam Caddesi, Ali Kale Caddesi ve Samsun -Sinop Yolu güzergahını takip ederek Kızılırmak Sedde Parkı'na ulaştı.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz ve vatandaşlarımızla düzenlediğimiz bisiklet turu, bayram faaliyetlerimizin bir parçası oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyor, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyorum." dedi.





Farklı yaş gruplarından katılımın olduğu programa, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da katıldı.

