Bafra'da Hıdırellez etkinlikleri Millet Bahçesi'nde yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Hıdırellez, bu yıl Bafra Millet Bahçesi Çamlık Alanı'nda kutlandı.



Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince organize edilen programda, vatandaşlara yağlı yanıç, pamuk şekeri, mısır ve su ikram edildi. Çocuklar için kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri yapılırken, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.



Programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti. Yeni hizmete sunulan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kılıç, "Geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak adına bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz" dedi.



Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Katılımın sağlandığı şenlikte, kültürel değerlerin yaşatılması amaçlandı.

