Bafra'da Trafik Haftası'nda bilgilendirme etkinliği yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde "Karayolları Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.



Etkinliklerde sürücü ve yayalara, koruyucu ekipman ve kask kullanımı, yaya kaldırımı ve yaya geçidi kullanımı, trafik levha ve işaretleri, emniyet kemeri kullanımı ile yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.



Ekiplerce ayrıca karşıdan karşıya geçişlerde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.



Faaliyetler kapsamında toplam 750 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuldu.



Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

