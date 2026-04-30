Canik Belediyesi, araç filosuna çöp taksilerini ekledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni araçları ve iş makinelerini filosuna eklemeyi sürdüren Canik Belediyesi, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.





Ekskavatör, vakumlu süpürge aracı ve hizmet araçlarının ardından yeni çöp taksilerini araç filosuna dahil eden Canik Belediyesi, çalışma verimliliğini yukarıya taşımayı sürdürüyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara etkin ve hızlı hizmet sunmak amacıyla araç filosuna yeni araçları dahil etmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, "Sahadaki çalışmalarımızı daha etkin şekilde devam ettirmek hedefiyle araç filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni çöp taksilerini araç filomuza dahil ettik. Yeni araçlarla araç filomuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Canik'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.







