Canik Belediyesi, "Sporcu Yetenek Taraması" programını sürdürüyor

Canik Belediyesi, ücretsiz sporcu servisi ve spor eğitimleriyle sürdürdüğü "Sporcu Yetenek Taraması" programıyla çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin sporu yaşamlarının merkezine almasını hedefleyen çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ücretsiz sporcu servisi uygulaması ve ücretsiz spor eğitimlerinin yanı sıra Sporcu Yetenek Taraması programlarına devam ediyor.





Belediyenin spor tesislerinde ve okullarda gerçekleştirdiği Sporcu Yetenek Taraması ile çocukları uzman antrenörlerle bir araya getiren Canik Belediyesi, parkur ve salon çalışmalarının ardından onları ilgi alanları ve yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendiriyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sporcu Yetenek Taraması programlarında çocukları sağlıklı yaşam ve doğru beslenme üzerine eğitici ve eğlenceli aktivitelerle de bir araya getirdiklerini belirtti.





Bireysel ve takım sporlarında ücretsiz spor eğitimlerini devam ettirdiklerine aktaran Sandıkçı, "Yıl içerisinde spor alanına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla çocuklarımızda ve gençlerimizde, sürdürülebilir bir spor anlayışının temelini inşa ediyoruz. Sporla buluşturduğumuz çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. Ayrıca, ücretsiz sporcu servislerimizle çocuklarımızın eğitim alanlarına ulaşımlarını sağlıyoruz. İlçemizde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

