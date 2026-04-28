Canik Belediyesinden çölyak hastalarına "glütensiz gıda" desteği

Canik Belediyesinin, çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda paketi desteğini sürdürdüğü bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastalarına yönelik hazırlanan ve glütensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, başvuru sürecinin ardından talepte bulunanlara ulaştırılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmaya yönelik desteklerin devam ettiğini belirterek, "Çölyakın farkındayız, hemşehrilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.



Glütensiz gıda ürünlerinin yüksek maliyetine dikkati çeken Sandıkçı, bu ürünlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla destek programını sürdürdüklerini kaydetti.



Öte yandan glütensiz gıda paketi desteğinin yeni dönemi için başvuru sürecinin başladığı, Canik'te ikamet eden çölyak hastalarının 5 Mayıs'a kadar Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.

