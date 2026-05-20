Canik Macera Parkı açılış gününde 11 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Canik Belediyesinin hizmete sunduğu Canik Macera Parkı'nın açılış gününde 10 bin 868 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Macera Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.





Dev adrenalin oyun alanlarıyla donatılan park açılış gününde, şehir içinden ve bölge genelinden ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu.





Canik Macera Parkı, açılış gününde 10 bin 868 ziyaretçiyi ağırladı. 7'den 70'e coşkunun paylaşıldığı Canik Macera Parkı'na gelen ziyaretçiler zip coaster, gökyüzü merdiveni, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak ile yüksek ve alçak ip parkurlarında heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı ile ilçeye yeni bir cazibe merkezi daha kazandırdıklarını belirterek, "Bölgemizin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı'mızı hemşehrilerimizin ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Süreç içerisinde yeni aktivite bölümlerini de parkımıza dahil edeceğiz. Canik Macera Parkı'mıza yoğun teveccüh gösteren, coşkuyu ve heyecanı paylaştığımız tüm ailelerimize, gençlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.



Hasköy Mahallesi Canik Meşe Orman Park içinde açılan Canik Macera Parkı, Kurban Bayramı tatili süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.



