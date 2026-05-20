Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Macera Parkı açılış gününde 11 bine yakın ziyaretçi ağırladı

        Canik Macera Parkı açılış gününde 11 bine yakın ziyaretçi ağırladı

        Canik Belediyesinin hizmete sunduğu Canik Macera Parkı'nın açılış gününde 10 bin 868 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Canik Macera Parkı açılış gününde 11 bine yakın ziyaretçi ağırladı

        Canik Belediyesinin hizmete sunduğu Canik Macera Parkı'nın açılış gününde 10 bin 868 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Macera Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.


        Dev adrenalin oyun alanlarıyla donatılan park açılış gününde, şehir içinden ve bölge genelinden ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu.


        Canik Macera Parkı, açılış gününde 10 bin 868 ziyaretçiyi ağırladı. 7'den 70'e coşkunun paylaşıldığı Canik Macera Parkı'na gelen ziyaretçiler zip coaster, gökyüzü merdiveni, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak ile yüksek ve alçak ip parkurlarında heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı ile ilçeye yeni bir cazibe merkezi daha kazandırdıklarını belirterek, "Bölgemizin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı'mızı hemşehrilerimizin ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Süreç içerisinde yeni aktivite bölümlerini de parkımıza dahil edeceğiz. Canik Macera Parkı'mıza yoğun teveccüh gösteren, coşkuyu ve heyecanı paylaştığımız tüm ailelerimize, gençlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

        Hasköy Mahallesi Canik Meşe Orman Park içinde açılan Canik Macera Parkı, Kurban Bayramı tatili süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

        Benzer Haberler

        Samsun'da kayıp yaşlı kadından acı haber: 4'üncü günde cansız bedeni bulund...
        Samsun'da kayıp yaşlı kadından acı haber: 4'üncü günde cansız bedeni bulund...
        Asarcık'ta "Eğitim Günleri Projesi" tamamlandı
        Asarcık'ta "Eğitim Günleri Projesi" tamamlandı
        3 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı
        3 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan ilçeye yatırım çağrısı
        Terme Belediye Başkanı Kul'dan ilçeye yatırım çağrısı
        Selden etkilenen Havza'da zarar tespit çalışmaları tamamlandı
        Selden etkilenen Havza'da zarar tespit çalışmaları tamamlandı
        Terme'de ÇEDES Kültür Şenliği düzenlendi
        Terme'de ÇEDES Kültür Şenliği düzenlendi