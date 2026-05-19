CANİKMAN, Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçileri karşıladı

Türkiye'nin temsili olarak nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'un Canik ilçesinde hizmete açılan Canik Macera Parkı'nda ziyaretçileri karşıladı.



Hasköy Mahallesi'nde 95 dönümlük alan üzerine planlanan Canik Macera Parkı'nın 40 dönümlük ilk etabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşların kullanımına sunuldu.



Açılışa katılan çocuklar ve gençler, CANİKMAN ile park alanında vakit geçirerek oyun alanlarını deneyimledi. CANİKMAN, ziyaretçilerle bir araya gelerek çocuklara ve gençlere eşlik etti.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine, ilçeye yeni bir sosyal yaşam, spor ve eğlence alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Canik Macera Parkı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Sandıkçı, "Hem ilçemiz hem de bölgemiz turizmine katkı sunacağımız Canik Macera Parkı'mızın açılışını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı günde çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi böyle özel bir yatırımla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.



Parkın yalnızca bir eğlence alanı olmadığını vurgulayan Sandıkçı, "Canik Macera Parkı'nı çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ortamda sosyalleşebileceği, hareket edebileceği, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği özel bir merkez olarak tasarladık. İlçemize değer katacak, bölgemizin turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.



Sandıkçı, parkın çocukları ve gençleri spora teşvik edecek bir alan olduğunu, güvenlik önlemleri alınan parkta ziyaretçilerin kontrollü şekilde etkinliklere katılabileceğini anlattı.



Macera parkının sporcuların yetişmesi için de imkan sağlayacağını aktaran Sandıkçı, geleceğin sporcularının yetişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.



Canik Macera Parkı'nda tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, yüksek ve alçak ip parkurları, yürüyüş parkurları ile gökyüzü merdiveni bulunuyor.



Ziyaretçiler, Macera Parkı'ndan açılış dolayısıyla Kurban Bayramı sonuna kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek.



