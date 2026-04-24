        Canik'te Belediye Mobil Zabıta Çözüm Merkezi hizmet veriyor

        Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile vatandaşlar, dilekçe işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor, talep ve öneriler yerinde dinleniyor.

        Giriş: 24.04.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile vatandaşların talep dilekçeleri anında işleme alınıyor, sürece yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aşamalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akılla hareket ettiklerini, etkin ve hızlı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

        Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'nin aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:


        "Mobil zabıta çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Çözüm merkezimizle ayrıca hemşehrilerimizin taleplerine yönelik dilekçelerini hızlı şekilde işleme alıyoruz. Taleplere yönelik çalışmaları ekiplerimizle süratle tamamlıyor ve sürece yönelik bilgi veriyoruz. Ayrıca yapay zeka destekli Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden vatandaşlar 7 gün 24 saat taleplerini ve önerilerini iletebilirler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bafra Devlet Hastanesi'nden hasta naklinde örnek hizmet: 2025'te 3 bin 984...
        Bafra Devlet Hastanesi'nden hasta naklinde örnek hizmet: 2025'te 3 bin 984...
        Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan Havza'ya ziyaret
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan Havza'ya ziyaret
        Bafra Devlet Hastanesi ambulans filosunu güçlendirdi
        Bafra Devlet Hastanesi ambulans filosunu güçlendirdi
        Samsun'da ani kalp durmalarına karşı 3 noktaya yerli şok cihazı yerleştiril...
        Samsun'da ani kalp durmalarına karşı 3 noktaya yerli şok cihazı yerleştiril...
        Samsun'da 10 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan 4 şüpheliye gözaltı (2)
        Samsun'da 10 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan 4 şüpheliye gözaltı (2)