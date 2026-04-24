Canik'te Belediye Mobil Zabıta Çözüm Merkezi hizmet veriyor

Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile vatandaşlar, dilekçe işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyor, talep ve öneriler yerinde dinleniyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile vatandaşların talep dilekçeleri anında işleme alınıyor, sürece yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aşamalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akılla hareket ettiklerini, etkin ve hızlı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.



Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkezi'nin aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüğünü aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:





"Mobil zabıta çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Çözüm merkezimizle ayrıca hemşehrilerimizin taleplerine yönelik dilekçelerini hızlı şekilde işleme alıyoruz. Taleplere yönelik çalışmaları ekiplerimizle süratle tamamlıyor ve sürece yönelik bilgi veriyoruz. Ayrıca yapay zeka destekli Canik Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden vatandaşlar 7 gün 24 saat taleplerini ve önerilerini iletebilirler."



