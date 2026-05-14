Cemre Vakfı gönüllüleri selin meydana geldiği Havza'da temizlik çalışmalarına katıldı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından bölgede yürütülen temizlik ve iyileştirme çalışmalarına Cemre Vakfı gönüllüleri de destek verdi.



Cemre Vakfı gönüllüleri, Havza'da selin izlerinin kaldırılması ve vatandaşların günlük yaşamlarına dönüş sürecine destek olmak amacıyla iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Ekipler, biriken çamur ve atıkların temizlenmesi ile su tahliye çalışmalarına katkı sağladı.



Bölgede kurumlar ve gönüllü ekiplerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunmak ve yaraların sarılmasına katkı sağlamak amacıyla bölgede olduklarını söyledi.



İstanbul ve Samsun'dan gelen ekiplerle sahada görev aldıklarını belirten Gökgöz, "Burada ne kadar yara sarabiliriz diye çalışıyoruz. İstanbul'dan bir ekip ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden gelen ekiple yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.



Gökgöz, selin ilk gününden itibaren gönüllülerin sahada olduğunu dile getirerek, "İlk gün 25 kişi, ikinci gün 20 kişi görev aldı. Bugün de 65-70 gönüllümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Gönüllülerin önemli bölümünün afet eğitimi aldığına işaret eden Gökgöz, "Cemre Vakfı olarak çevreyle afeti birbirinden ayırmıyoruz, bütün olarak görüyoruz. Çevreye ne kadar sırtımızı dönersek, o kadar çok afet yaşandığına inanıyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz kamplarda gönüllülerimize afet eğitimleri veriyoruz. Bugün de afet sonrası temizlik çalışmaları için İstanbul'dan ve Samsun'dan gelen gönüllülerimizle elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cemre Vakfı gönüllüsü İrem Güler de afet sonrası vatandaşlara destek olmak amacıyla Havza'da bulunduklarını anlatarak, esnafa ve vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Vakfın çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetler yürüttüğünü aktaran Güler, afet öncesi bilinçlendirme ve afet sonrası destek çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Yardımların koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildiren Güler, "Öncelikli ihtiyaçların bulunduğu noktalarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elimizden geldiğince herkese ulaşmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



