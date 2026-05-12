        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Bağcıoğlu, partisinin Samsun il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesini ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldiklerini, Samsun Kadın Kolları tarafından el emeğiyle hazırlanan hediyeleri şehit aileleri ve gazilere sunduklarını söyledi.

        Daha sonra Samsun Yurt Savunma Sanayi firmasını ziyaret ettiklerini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayisinin siyaset dışı bir alan olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

        Bağcıoğlu, "Özellikle 1973'te TUSAŞ'ın kurulmasını esas alırsak bu dönemden itibaren rahmetli Bülent Ecevit'in, rahmetli Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Turgut Özal'ın değişik seviyelerde yaptıkları katkılarla ve tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkılarıyla bu hale geldiğine inanıyoruz. Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz." diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile geçen hafta İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı'na gittiklerini anlatan Bağcıoğlu, "Savunma sanayisi konusundaki yapıcı eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizim savunma sanayisindeki temel prensibimiz, daima ileridir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, savunma sanayisi akamete uğrayacak, İHA'lar uçmayacak, gemiler yüzmeyecek... Bu en basit tabiriyle iftiradır. Bunu ifade edenler de müfteridir." ifadelerini kullandı.

        Şehit aileleri, gaziler ve emekli askerlerin sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağcıoğlu, "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nda belirlenen kanun tekliflerinin hayata geçirilmesi ve emekli askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

        Toplantıya CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

