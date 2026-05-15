Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Samsun'un Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Samsun'un Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, derelerin taşması sonucu sel yaşanan Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Samsun'un Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, derelerin taşması sonucu sel yaşanan Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Günaydın, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Havza'da incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Günaydın, gazetecilere, Havza'da 3 gün önce yaşanan sel felaketinin izlerini hala geniş ölçüde hissettirdiğini söyledi.

        Yağışların halen devam ettiğine dikkati çeken Günaydın, "Üstelik devam eden yağışın benzer bir risk oluşturup oluşturmadığı konusu henüz tam olarak belli değil. Türkiye'de kent planlamasının yeterince uygun yapılmamış olması, ayrıca çayır ve meralar başta olmak üzere yutak alanlarımıza yapılan amaç dışı kullanımlar, yağmurların maalesef kentleri tehdit etmesine neden oluyor. Üçüncü gündeyiz ama hala dükkanların içerisinde balçık var, su var." dedi.

        Çevredeki tüm belediyelerin Havza'ya yardım etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

        "Vidanjörler gönderilmiş, önce su indirilmiş, sonra balçık temizlenmeye çalışılmış. 400'den fazla yediemine teslim edilmiş araç hasarı olduğundan söz ediliyor. Apartmanların, sitelerin alt katlarında bulunan ve su altında bulunan araç varlığıyla beraber bu sayının bine kadar çıkabileceği öngörülüyor. Buraya acil müdahale lazım. Yeni bir sel riskinin halen devam ediyor olması en büyük endişemiz. Ayrıca başta esnaf ve yurttaşlar olmak üzere çok sayıda zarar gören vatandaşımız var. Can kaybının olmaması kuşkusuz en büyük tesellimizdir ancak mal kayıplarının da bir an evvel tazmin edilmesi lazım."

        Vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

        "Allah beterinden korusun. Hem 1998'deki sel felaketinde hem de 12 Mayıs'taki felakette gözlemler aynı. Aslında kent merkezine inen çok büyük yağış yok. O yağış yukarıya çok fazla iniyor ve tutulamadan aşağıya doğru geliyor. O halde bakmalıyız. Yani biz yukarıda ormanlarımızı, çayırlarımızı amaç dışı kullanımlarla o suyu çekemez hale getirdik mi, getirmedik mi? İlk bakmamız gereken bu. İkincisi, Türkiye'nin her tarafını gezdiğimiz gibi Avrupa'yı da geziyoruz. Artık memleketin şu derelerin, nehirlerin üzerini kapatma alışkanlığından vazgeçmesi lazım. Dereler, nehirler kapatılması gereken yerler değildir. Tam tersine o kente güzellik katan, hatta bazı fonksiyonlarla kente iktisadi varlık da katabilen yerlerdir. Yıllarca evvel kapatılmış, sel gelmiş, her tarafı basmış. Bugün kapatılan derenin üstünü kırıyorsunuz. Bugün kırsan ne olacak, kırmasan ne olacak? Türkiye'nin bunları öğrenecek kadar ders çıkartacak zamanı oldu bugüne kadar. Dolayısıyla dikkatli olmalıyız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?

        Benzer Haberler

        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
        Sağanak yağmur altında görev başında: Polis memurunun mücadelesi kamerada
        Sağanak yağmur altında görev başında: Polis memurunun mücadelesi kamerada
        Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek
        Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek
        Sahte e-devlet siteleriyle 1,5 milyarlık vurgun yapan 7 kişi adliyeye sevk...
        Sahte e-devlet siteleriyle 1,5 milyarlık vurgun yapan 7 kişi adliyeye sevk...
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 4'ü doktor 8 kişi adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 4'ü doktor 8 kişi adliyeye sevk edildi