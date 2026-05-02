Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Bersan Duran, Hüseyin Aylak
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji, Ndiaye
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 9 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 23 Mouandilmadji (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Coulibaly, Dk. 33 Soner Gönül (yedek kulübesinde) (Samsunspor)
