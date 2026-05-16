Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 70 Enes Albak), Diabate (Dk. 60 Satka), Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Elayis Tavsan (Dk. 90 Afonso), Ntcham (Dk. 60 Makoumbou), Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 86 Musah Muhammed), Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis (Dk. 70 Jeferson), Miroshi, Cherni (Dk. 86 Ogün Bayrak), Antunes (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Janderson (Dk. 78 Guilherme), Juan
Goller: Dk. 36 Coulibaly, Dk. 85 Elayis Tavsan, Dk. 89 Mouandilmadji (Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Heliton (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate, Dk. 60 Makoumbou, Dk. 77 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 33 Juan, Dk. 62 Dennis, Dk. 80 Arda Okan (Göztepe)
