Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final
Giriş: 23.04.2026 - 19:40 Güncelleme:
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Ntcham, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu
Sarı kartlar: Dk. 11 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Dk. 20 Ndiaye, Dk. 22 Coulibaly (Samsunspor)
