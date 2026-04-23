Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 93 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly (Dk. 89 Sousa), Ntcham (Dk. 72 Moundilmadji), Makoumbou, Yalçın Kayan (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Holse, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 106 Lovik), Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli (Dk. 117 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 84 Nwakaeme), Oulai (Dk. 72 Bouchouari), Zubkov (Dk. 72 Muçi), Augusto (Dk. 90+2 Umut Nayir), Onuachu
Kırmızı kart: Dk. 69 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Coulibaly, Dk. 53 Holse, Dk. 90 Zeki Yavru (Samsunspor), Dk. 11 Mustafa Eskihellaç, Dk. 56 Ozan Tufan, Dk. 95 Savic, Dk. 105 Nwakaeme (Trabzonspor)
SAMSUN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.