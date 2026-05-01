Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri Galatasaray kafilesi, Samsun'a geldi

        Galatasaray kafilesi, Samsun'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 18:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses​​​​​​​ yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Benzer Haberler

        Galatasaray, Samsun'a geldi
        İş yerini soyan hırsıza çağrıda bulunmuştu, o hırsızı polis yakaladı
        Kırmızı ışıkta durmaya çalışan tır devrildi: Sürücü yaralandı, kaza anı gü...
        Samsun'da 1 Mayıs kutlandı
        OMÜ'de uluslararası öğrencilere afet farkındalık eğitimi
        Samsun'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması
