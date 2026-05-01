Galatasaray kafilesi, Samsun'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, Samsun'a geldi. İstanbul'dan uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses​​​​​​​ yönetecek.

