        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME 2 - Samsun'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Giriş: 12.05.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde, İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

