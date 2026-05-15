        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:30 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 1'i Şanlıurfa'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de Aydın'da adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Samsun adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından duyurulan "81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru adı altında sahte TOKİ ve e-Devlet başvuru sitesi kurulduğu tespit edilmiş, başka kişilere ait GSM hattı kullanan şüphelilerin mağdurları site üzerinden "başvuru bedeli", "teminat ücreti", "sigorta işlemi" ve benzeri gerekçelerle banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri belirlenmişti.

        Ekipler, tespit ettikleri 12 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarındaki incelemelerinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

        Samsun, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

