Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile Bursa ve İstanbul’da belirlenen 47 ikamet ve 6 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 208 kurusıkı fişek, 482 bin 558 sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 1 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, muşta ile 6 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda haklarında "Suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında aranan 16 zanlının da başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Benzer Haberler

