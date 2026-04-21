Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME - Samsun'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Samsun'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 21:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde, içinde palet ve plastik malzemelerin bulunduğu eski muz deposunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Arazöz, çevre ilçelerden su tankerleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, AA muhabirine, yangının saat 19.05 civarında çıktığını söyledi.

        Çok sayıda itfaiye ekibi ve personelin yangın mahalline sevk edildiğini anlatan Özcan, "Ahşap palet ve plastik malzeme yoğunluğunun bulunduğu depoda yangını daha fazla büyütmeden, diğer alanlara sirayetini engellemek için İlkadım, Havza, Çarşamba ve Bafra bölgemizden çok sayıda itfaiye araç ve ekibini sevk ettik. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Bitişiğinde bulunan iki konuta yangının sıçramasını da tamamıyla engellemek istiyoruz." dedi.

        Özcan, tamamen söndürülmesinden sonra yangının nedeni ile ilgili inceleme yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

