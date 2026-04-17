GÜNCELLEME - Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımları nedeniyle 1 öğrenciye ev hapsi
Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 7 öğrenciden 1'ine ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da okullara saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.
Tespitin ardından düzenlenen operasyonda Çocuk Şubesi ekiplerince 18 yaşından küçük 6 öğrenci ile Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince 18 yaşından büyük 1 öğrenci gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G'ye ev hapsi verildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, şüphelilerden C.G. ve H.U.A. hakkında "internet, internete bağlanan telefonlar ve dijital materyallerin kullanımının yasaklanması" tedbiri uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.