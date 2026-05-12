GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde, İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.