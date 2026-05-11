GÜNCELLEME - Samsun'da yayanın öldüğü kazaya karışan sürücüye "adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası"

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yayanın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücüye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildi.



Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya (50), Kavak yönüne giden M.M.G'nin kullandığı 55 AIK 340 plakalı otomobil çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.



Sürücü gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.M.G'ye çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildi.

