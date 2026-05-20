        Hasan ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesi sürüyor

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Son dönemdeki yağışların ardından Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi nedeniyle nehir üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında 6'şar kapaktan 4'er tanesi, taşkın riskine karşı açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

        Yetkililer, aşamalı olarak açılan baraj kapaklarıyla su seviyesinin güvenli düzeyde tutulmasının hedeflendiğini, bölgede takip ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

        Barajlardaki su salımı dron ile de görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

