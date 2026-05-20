Hasan ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesi sürüyor

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesine devam ediliyor.





Son dönemdeki yağışların ardından Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi nedeniyle nehir üzerinde bulunan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında 6'şar kapaktan 4'er tanesi, taşkın riskine karşı açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.



Yetkililer, aşamalı olarak açılan baraj kapaklarıyla su seviyesinin güvenli düzeyde tutulmasının hedeflendiğini, bölgede takip ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.



Barajlardaki su salımı dron ile de görüntülendi.

