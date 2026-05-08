Havza MYO'da bahar ve spor şenliği düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Melek Yüksek Okulunda (MYO) bahar ve spor şenliği düzenlendi.



Havza MYO bahçesinde Kaymakamlık, Havza Belediyesi, Havza MYO Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şenlikte, öğrenciler ve katılımcılar badminton, dart, flor curling, bocce, masa tenisi ve voleybol oynayarak çeşitli etkinliklere katıldı.



Katılımcılara yemek ikram edilen şenlikte öğrenciler halay çekerek eğlendi.



Şenliğe, Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Cüneyt Mumcu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

