        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza Sosyal Hizmet Merkezinden 947 kişiye psikososyal destek

        Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selin ardından Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 947 kişiye psikososyal destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Havza Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından psikososyal destek ve sahada acil ihtiyaçların tespiti amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

        Yapılan çalışmalar kapsamında Havza SHM tarafından 298 dükkan ve 339 hane ziyareti gerçekleştirilerek 947 kişi ile birebir görüşme sağlandı.

        46 psikososyal destek personelinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 kişi sağlık ihtiyaçları için İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 62 kişi yemek ihtiyacı için Türk Kızılaya, 42 kişi nakdi yardım için Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), 98 kişi ise hasar tespiti için ilgili kurumlara yönlendirildi. Barınma ihtiyacı bulunan 5 aile de Havza Öğretmenevine yerleştirildi.


        Selden etkilenen mahallelerde 12 yeni doğan bebek tespit edilerek ailelere destek verilmesi amacıyla SYDV’ye bildirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, Havza SHM ve Havza SYDV iş birliği ile yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine gıda kartı, kıyafet kartı ve erzak kolileri ulaştırıldı. 1500 vatandaşa ve sahada çalışan personele sıcak yemek ulaştırıldı.

        Havza SHM Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, sel sonrası vatandaşlara psikososyal ve rehberlik desteği vermek amacıyla saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu süreçte halkımıza destek olmak amacıyla saha çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Havza'da sel mağdurlarına ve saha çalışanlarına sıcak yemek dağıtılıyor
        Samsun'da yaşlı kadın ırmak kenarında ölü bulundu
        Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
        Samsun'da iki TIR çarpıştı: 2 yaralı
        Samsun'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
        Samsun'da selin yaşandığı Havza ilçesinde anonslarla taşkın riski uyarısınd...
