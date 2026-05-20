Havza TSO'dan selde iş yeri zarar gören esnafa temizlik ve hijyen paketi

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selde zarar gören esnafa Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından temizlik ve hijyen paketi dağıtıldı.



Havza TSO tarafından ilçede 12 Mayıs'ta yaşanan selde zarar gören iş yerlerinin temizliğine devam eden esnafa destek amacıyla içinde temizlik ve hijyen malzemelerinin yer aldığı paketler verildi.



Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, AA muhabirine, ilçede temizlik çalışmalarının Belediye, Kaymakamlık, AFAD ve diğer kurumlardan gelen ekipler tarafından sürdürüldüğünü söyledi.



Selden zarar gören esnafın da iş yerlerinin temizliğine devam ettiğini anlatan Acar, "Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçemizin can damarı olan esnafımıza destek olmak adına elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz. Bu kapsamda iş yerlerinde temizlik çalışmalarına destek olmak için temizlik ve hijyen paketi dağıttık. Bu yarayı hep birlikte saracağız. İlçemize ilk günden itibaren desteklerini esirgemeyen Samsun Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerimize destekleri için teşekkür ederim." dedi.

