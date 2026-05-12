Havza'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bilen, okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışında, 4006 TÜBİTAK Bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında yürütüldüğünü belirtti.



Bilen, "Bu tür organizasyonlar istekli, merak eden, bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli rol oynamakta. İslam medeniyetinin bilime önemli katlıları bulunmuştur. Fuarımızda 19 proje sergileniyor." dedi.





Fuarın açılışı Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından gerçekleştirildi, daha sonra fen deneyleri gösterisi sergilendi.



Ertuğ ve katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.



Fuara Havza Müftüsü Cemil Alıcı, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, okul idarecileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

